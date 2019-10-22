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​Участник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежища

Иностранец преследуется властями РФ.

​Участник акций протеста в РФ попросил в Украине политубежища
Фото: dpsu.gov.ua/

Вчера в пункт пропуска «Сеньковка», в Черниговской области, на вход в Украину прибыл 26-летний гражданин РФ, который попросил политического убежища. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы. 

Во время прохождения пограничного контроля он обратился к сотрудникам Госпогранслужбы с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

После проведения необходимых мероприятий гражданина соседней страны правили в органы Государственной миграционной службы Украины.

Напомним, 13 мая пограничники задержали двух человек, которые пытались попасть в Украину вне пункта пропуска. Оказалось, что задержанные супруги бежали из РФ с целью получения политического убежища в Украине. 

Мужчина рассказал, что создал интернет-страницу где в основном, выражал недовольство властью РФ, негативно высказывался относительно аннексии Крыма и действий РФ на международной арене, а также рекламировал других российских оппозиционных блогеров.

Из-за этого в адрес россиянина и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы.

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