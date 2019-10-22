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Полиция открыла дело из-за падения вертолета и гибели Кутового

Дело открыто по статье о нарушении действующих на транспорте правил. 

Полиция открыла дело из-за падения вертолета и гибели Кутового
Фото: pl.npu.gov.ua

Из-за падения вертолета в Полтавской области и гибели экс-министра Тараса Кутового следователи открыли производство по ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) УК Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

«Полиция обеспечивает охрану места происшествия до приезда комиссии Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами для установления обстоятельств и причин аварии. Продолжается досудебное расследование», - сказано в сообщении. 

Напомним, в Полтавской области возле села Тарасенково (Оржицкий район) разбился малый вертолет Robinson R44.Вертолет летел из Киева, авиакатастрофа произошла около 16 часов дня.

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