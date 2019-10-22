В Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия воды

Из-за отсутствия воды, 21 октября в Лисичанске объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Об этом сообщается на сайте Лисичанского горсовета.

В связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных заведений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

Главный инженер «Лисичанскводоканала» Виктор Францов отметил, что на сегодня ситуация достаточно критическая, поскольку платить деньги у коммунального предприятия нет возможности.

Напомним, воду в Лисичанске отключили еще 18 октября. Без воды осталось около 80 тысяч жителей из Лисичанска, Приволья и Новодружеска.

В прошлом году в Лисичанске остановились троллейбусы из-за долгов за электроэнергию. Тогда часть троллейбусов осталась на линиях, поскольку отключение произошло без предупреждения.