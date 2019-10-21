В "Борисполе" приостанавливали обслуживание в терминалах из-за амиакосодержащих веществ (обновлено)

В ГосЧС утверждают, что "качество воздуха соответствует допустимым нормам".

В аэропорту "Борисполь" произошло отравление неизвестным химическим веществом.

Об этом LB.ua стало известно из собственных источников.

По поступившим данным, количество пострадавших, как и отравляющее вещество, неизвестно. Будет ли проводиться эвакуация аэропорта, тоже пока неясно.

Задействованы все экстренные службы.

Позже в "Борисполе" подтвердили информацию.

Пресс-служба аэропорта распространила срочное сообщение, согласно которому в связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности аммиакосодержащими веществами, по предварительным оценкам, произошло высвобождение летучих вредных веществ.

"В настоящее время в аэропорту "Борисполь" работает комиссия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. До получения выводов по результатам ее работы обслуживание в терминалах аэропорта приостановлено", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию обещают сообщить в ближайшее время.

Согласно информации на онлайн-табло, в настоящее время задерживаются девять внутренних и международных рейсов.

Обновление. По состоянию на 21:25 деятельность аэропорта восстановлено. Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме.

"По результатам выводов специалистов ГосЧС в аэропорту "Борисполь" сообщаем, что качество воздуха соответствует допустимым нормам", - сообщили в пресс-службе аэропорта.