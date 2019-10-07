Число отравившихся на свадьбе в Черновицкой области выросло до 129

Все они употребляли еду в ресторане "Оскар" в селе Путила.

Число отравившихся на свадьбе в ресторане "Оскар" в селе Путила Черновицкой области возросло до 129 человек, из них 36 детей. Об этом сообщает Черновицкий областной лабораторный центр Минздрава Украины.

"Из числа заболевших всего госпитализированы 73 человека, из них 19 детей, в частности в КНП "Вижницкая районная больница" (г.Вашковцы) госпитализированы 24 человека, из них 8 детей, в КЗ "Путильская ЦРБ" - 41 человек, из них 10 детей, в ОКУ "Областная клиническая больница" г.Черновцы - 7 человек (взрослые), ОКУ "Областная детская клиническая больница" - 1 (ребенок). Остальным больным проводится амбулаторное лечение, ведется медицинское наблюдение. По месту жительства лиц, которые были на свадьбе, продолжаются мероприятия по активному выявлению случаев заболеваний", - сказано в сообщении.

По результатам обследования клинического материала от 20-ти больных выделена бактерия Сальмонелла энтерика (Salmonella enteritidis).

«На данном этапе эпидрасследования, по результатам бактериологических исследований выделено Salmonella enteritidis вариант jena в следующих образцах пищевых продуктов:: рыба форель в сметане, бедро курицы горячего копчения, холодец, рыба жареная в кляре, филе лосося маринованное, колбаса копченая, рулет куриный, пирог с мясом», - отмечается в сообщении.

Кроме того, во всех указанных образцах пищевых продуктов, за исключением куриного рулета выделена условно-патогенная микрофлора - Klebsiella pneumonia.

Напомним, об отравлении стало известно 1 октября. Тогда в больницу было госпитализировано 19 человек, из них 4 ребенка. Позже их количество возросло до 95 человек, из них 29 детей.