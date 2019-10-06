Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
Зеленский исключил сокращение льгот участникам боевых действий
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
"Раньше отношение было "эти бендеровцы", а сейчас "это наши, не отпускайте их", - экс-глава Попаснянской РГА Шакшун
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
Лікар може сісти або Про що нам нагадує історія хірурга-трансплантолога Олега Котенка
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
В центре Днепра под общежитием просел асфальт, студентов эвакуировали из-за угрозы обвала (обновлено)
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Стало известно о втором осведомителе разговора Трампа с Зеленским
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь помочь друг другу на водопое
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника

Инцидент произошел во время чистки берега Днестра.

В Черновицкой области водитель экскаватора на смерть переехал своего напарника
Фото: https://cv.npu.gov.ua

В Черновицкой области водитель экскаватора наехал на своего напарника, из-за чего тот погиб. Об этом сообщили в областной полиции.

Инцидент произошел в субботу в селе Вороновица. 

"Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу. 

В полиции начали уголовное производство по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также