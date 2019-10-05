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На Донбассе ранен украинский военный

Боевики применили минометы калибра 82 мм.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В ходе боевых действий на Донбассе в субботу был ранен украинский военный.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия... В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сообщили военные.

Обстрелы зафиксированы в районе Золотого, Гнутово, Новогнатовки, Старогнатовки, Павлополя, хутора Вольный, Пивденного, Майорска и Луганского.

Напомним, что в пятницу на Донбассе погиб один украинский военный, а ранены были двое.

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