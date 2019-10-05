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В воскресенье в Киеве дождь, до +10 градусов

Осадки прогнозируют в первой половине дня.

В воскресенье в Киеве дождь, до +10 градусов
Фото: EPA/UPG

6 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, ночью местами существенный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов.

В Карпатах дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса.

В Моршине дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +5…+8 градусов.

В Трускавце дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +4…+8.

В Сваляве дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +6…+7.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0… -3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0… -3 градуса, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами существенный дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +8…+14 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье морей до +12 градусов, днем +10…+16 градус.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

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Источник: "Украинские новости"
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