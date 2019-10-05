Уголовный розыск – школьная парта почти всех сыщиков

Сегодня вспоминаются те моменты, когда мы, еще достаточно молодые офицеры, оказались в один миг в круговороте ежедневных, не всегда добрых событий, а наши наставники, уже опытные опера, среди которых еще было много старших, может иногда без «верхнего» образования, сотрудников, прошедших ту большую Вторую мировую войну – не навязчиво, а иногда и достаточно жестко учили нас учили нас уму-разуму и вообще азам милицейской службы. Наверное каждый из нас помнит свое первое отобранное объяснение, первый составленный рапорт или оперативный документ, помнит свое первое дежурство в оперативной группе, доставление задержанных с использованием трамвая и т.п.
Поражает тот факт, что никакой конкуренции между «учителями и учениками» тогда не было, наоборот, опытным сотрудникам всегда было спокойнее, когда их молодые напарники были, как говорится «при уме и при памяти». Наоборот, «серые» будни разбавляли милицейским юмором, иногда не очень светлым. В те годы в милиции практически не существовало никакого спецназа (хотя на бумаге какие-то группы задержания были) и обычные опера ходили на задержание разных, иногда и крутых злодеев, имея ту боевую и физическую подготовку, которую получили на гражданке, кто – в школе, кто – в армии, кто – в институте или школе милиции. Как правило, эти операции проходили успешно. Мало кто из, как тогда называли – преступного элемента, пытался оказывать серьезное сопротивление, авторитет милиции, а уголовного розыска особенно, был на высоте.
Уголовный розыск, да и вся милиция, «при советах», редко выступали каким-то политическим инструментом, сейчас даже «на память» такие случаи не приходят. Наверное мы можем тихо гордиться тем, что милиция тогда действительно была народной и служила народу, как могла защищая людей. Про какую-то коррупцию тогда мало кто слышал, в уголовном розыске так точно. Служили не богато, но дружно, а празднование Дня уголовного розыска запоминалось на долго и богатство праздничного, но почти всегда скромного, стола было далеко не главным.
Сегодня в этот памятный для нас день мы вспоминаем нашу службу в розыске (тогда так принято было говорить), вспоминаем товарищей по этой службе (многих уже нет с нами сегодня), да что там говорить, нет даже того государства, в котором мы начинали служить – а сыск вечен. И ведет он свое начало не с «советов», а может еще с римских центурионов или еще с более ранних времен, нам это не ведомо. Зато и сейчас есть вечные понятия – это розыскная удача и оперской дух.
С праздником господа офицеры, с Днем уголовного розыска!