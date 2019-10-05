Уголовный розыск – школьная парта почти всех сыщиков

5-го октября, ежегодно, практически на всем постсоветском пространстве ветераны милиции отмечают День уголовного розыска. Наверное, это еще советское событие и многие сегодняшние полицейские уже не отмечают этот День, но для нас, прошедших ту школу оперативного мастерства, эта дата всегда будет знаменательной.

Сегодня вспоминаются те моменты, когда мы, еще достаточно молодые офицеры, оказались в один миг в круговороте ежедневных, не всегда добрых событий, а наши наставники, уже опытные опера, среди которых еще было много старших, может иногда без «верхнего» образования, сотрудников, прошедших ту большую Вторую мировую войну – не навязчиво, а иногда и достаточно жестко учили нас учили нас уму-разуму и вообще азам милицейской службы. Наверное каждый из нас помнит свое первое отобранное объяснение, первый составленный рапорт или оперативный документ, помнит свое первое дежурство в оперативной группе, доставление задержанных с использованием трамвая и т.п.

Поражает тот факт, что никакой конкуренции между «учителями и учениками» тогда не было, наоборот, опытным сотрудникам всегда было спокойнее, когда их молодые напарники были, как говорится «при уме и при памяти». Наоборот, «серые» будни разбавляли милицейским юмором, иногда не очень светлым. В те годы в милиции практически не существовало никакого спецназа (хотя на бумаге какие-то группы задержания были) и обычные опера ходили на задержание разных, иногда и крутых злодеев, имея ту боевую и физическую подготовку, которую получили на гражданке, кто – в школе, кто – в армии, кто – в институте или школе милиции. Как правило, эти операции проходили успешно. Мало кто из, как тогда называли – преступного элемента, пытался оказывать серьезное сопротивление, авторитет милиции, а уголовного розыска особенно, был на высоте.

Уголовный розыск, да и вся милиция, «при советах», редко выступали каким-то политическим инструментом, сейчас даже «на память» такие случаи не приходят. Наверное мы можем тихо гордиться тем, что милиция тогда действительно была народной и служила народу, как могла защищая людей. Про какую-то коррупцию тогда мало кто слышал, в уголовном розыске так точно. Служили не богато, но дружно, а празднование Дня уголовного розыска запоминалось на долго и богатство праздничного, но почти всегда скромного, стола было далеко не главным.

Сегодня в этот памятный для нас день мы вспоминаем нашу службу в розыске (тогда так принято было говорить), вспоминаем товарищей по этой службе (многих уже нет с нами сегодня), да что там говорить, нет даже того государства, в котором мы начинали служить – а сыск вечен. И ведет он свое начало не с «советов», а может еще с римских центурионов или еще с более ранних времен, нам это не ведомо. Зато и сейчас есть вечные понятия – это розыскная удача и оперской дух.

С праздником господа офицеры, с Днем уголовного розыска!