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Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко

Клименко - генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук, с марта 2018 года он был замом главы Нацполиции.

Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко
Фото: npu.gov.ua

Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Александр Гончаренко на фейсбуке.

"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - написал Гончаренко .

Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД.

Игорь Клименко - генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук. Начал службу в органах МВД с 1998 года с должности психолога управления по работе с личным составом Управления МВД в Харьковской области. С октября 2017 года он работал заместителем главы Нацполиции.

Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции.

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