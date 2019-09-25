Кабмин назначил главой Нацполиции Игоря Клименко

Кабинет министров назначил генерала полиции Игоря Клименко новым главой Национальной полиции Украины. Об этом сообщил нардеп от "Евросолидарности" Александр Гончаренко на фейсбуке.
"У Национальной полиции новый руководитель - генерал Игорь Клименко", - написал Гончаренко .
Кроме того, по его данным, на заседании Кабмина утвердили новое количество заместителей главы МВД.
Игорь Клименко - генерал полиции третьего ранга, кандидат психологических наук. Начал службу в органах МВД с 1998 года с должности психолога управления по работе с личным составом Управления МВД в Харьковской области. С октября 2017 года он работал заместителем главы Нацполиции.
Напомним, 24 сентября Сергей Князев подал в отставку с должности главы Национальной полиции.