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Президент Латвии заявил, что пренебрежение РФ международным правом нельзя принимать как "новую норму"

Международному сообществу ни в коем случае нельзя терпеть нарушения РФ.

Президент Латвии заявил, что пренебрежение РФ международным правом нельзя принимать как "новую норму"
Эгил Левитс
Фото: EPA/UPG

Выступая на 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, экс-судья Европейского суда и президент Латвии Эгил Левитс заявил, что международному сообществу ни в коем случае нельзя терпеть нарушения РФ принципа территориальной целостности других государств. Об этом сообщает "Укринформ".

"Должен указать на откровенное неуважение Россией принципов международного права, о чем свидетельствует длительное нарушение территориальной целостности Украины и Грузии. Такое наглое пренебрежение к международному праву нельзя принимать как "новую норму", - подчеркнул Левитс.

По его словам, многосторонний мировой порядок требует, чтобы территориальную целостность и суверенитет, по определению Устава ООН, уважали все государства-члены.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств.

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