Речь шла об инвестициях и использовании Uber в Украине экологичных автомобилей.

Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором компании Uber Technologies Inc. Дарой Хосровшахи.

Фото: Офис президента

Об этом информирует Офис президента.

Во время встречи был обсужден ряд вопросов о деятельности Uber в Украине, а также перспективы наращивания капиталовложений компании в нашей стране.

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

"Глава государства сообщил Дару Хосровшахи о реализации политики реформ, призванной улучшить деловой климат в Украине и создать благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

Фото: Офис президента

Кроме того, речь шла об использовании компанией Uber в Украине экологичных автомобилей.

Как сообщалось, Зеленский на встрече с бизнесом в Польше анонсировал 70 законопроектов для улучшения инвестиционного климата.