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Генассамблея ООН включила вопрос Крыма и Донбасса в повестку дня отдельным пунктом

"Незначительная, но процедурная победа".

Генассамблея ООН включила вопрос Крыма и Донбасса в повестку дня отдельным пунктом
Фото: EPA/UPG

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - написал он в фейсбуке.

Николенко добавил, что за это решение было отдано 65 голосов, против - 17.

Дипломат отметил, что новая, 74-я сессия начинает работу завтра, 17 сентября.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

Напомним, в начале сентября ООН обнародовала доклад Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.

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