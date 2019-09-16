Генассамблея ООН включила вопрос Крыма и Донбасса в повестку дня отдельным пунктом

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций включила пункт о ситуации на оккупированных украинских территориях в повестку дня пленарной недели на уровне глав государств и правительств, которая начнется 23 сентября.

Об этом сообщил представитель постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

"Незначительная, но процедурная победа. Сегодня Генеральная ассамблея ООН путем голосования одобрила процедурное решение о включении пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в повестку дня ее следующей сессии", - написал он в фейсбуке.

Николенко добавил, что за это решение было отдано 65 голосов, против - 17.

Дипломат отметил, что новая, 74-я сессия начинает работу завтра, 17 сентября.

"Включение пункта позволит Украине и международному сообществу "держать руку на пульсе" ситуации на Донбассе и в Крыму, точечно обсуждать проблемные вопросы, а также инициировать резолюции в поддержку усилий по мирному урегулированию", - подчеркнул Николенко.

Он добавил, что украинская сторона готовится к неделе высокого уровня в Генассамблее ООН 23-27 сентября.

Напомним, в начале сентября ООН обнародовала доклад Гутерреша о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.