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Прокуратура Крыма допросила освобожденных политузников Сенцова и Кольченко

Бывшие политзаключенные "дали важные показания".

Прокуратура Крыма допросила освобожденных политузников Сенцова и Кольченко
Александр Кольченко и Олег Сенцов
Фото: Макс Требухов

Прокуратура Крыма допросила освобожденных из плена России украинского режиссера Олега Сенцова и политзаключенного Александра Кольченко. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, Сенцов и Кольченко сегодня были в прокуратуре, с ними провели следственные действия. Бывшие политзаключенные "дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств".

Пресс-служба прокуратуры Крыма пока никак не комментирует эту информацию.

Напомним, прокуратура Крыма заявила о намерении вызвать на допрос освобожденных украинского режиссера Олега Сенцова, политзаключенного Александра Кольченко и 24 украинских моряков сразу после их возвращения в Украину с оговоркой, что допросы пройдут тогда, когда политузники пройдут медицинскую и психологическую реабилитацию.

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