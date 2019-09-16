Прокуратура Крыма допросила освобожденных политузников Сенцова и Кольченко

Прокуратура Крыма допросила освобожденных из плена России украинского режиссера Олега Сенцова и политзаключенного Александра Кольченко. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

Согласно сообщению, Сенцов и Кольченко сегодня были в прокуратуре, с ними провели следственные действия. Бывшие политзаключенные "дали важные показания, которые будут приобщены к материалах уголовных производств".

Пресс-служба прокуратуры Крыма пока никак не комментирует эту информацию.

Напомним, прокуратура Крыма заявила о намерении вызвать на допрос освобожденных украинского режиссера Олега Сенцова, политзаключенного Александра Кольченко и 24 украинских моряков сразу после их возвращения в Украину с оговоркой, что допросы пройдут тогда, когда политузники пройдут медицинскую и психологическую реабилитацию.