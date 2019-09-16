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Львовский активист проиграл суд о переводе выступления Зеленского на украинский язык

Суд решил, что Офис президента не обязан переводить выступления главы государства.

Львовский активист проиграл суд о переводе выступления Зеленского на украинский язык
Фото: EPA/UPG

Львовский активист Святослав Литинский проиграл суд против Офиса президента с требованием предоставить украинский перевод русскоязычного выступления Владимира Зеленского. Об этом пишет местное издание Zaxid.net.

Литинский обратился в Офис президента с запросом о переводе выступления Зеленского на iForum в мае этого года. в ОП на запрос активиста ответили отказом, аргументировав его тем, что законодательство не предусматривает перевода выступления, не связанных непосредственно с исполнением обязанностей главы государства.

В своем исковом заявлении Литинский просил Львовский окружной админсуд признать противоправной бездеятельность Офиса президента относительно ненадлежащего рассмотрения запроса, а также обязать предоставить письменный перевод выступления президента.

Суд отказал в удовлетворении иска, указав, в частности, на то, что официальный сайт президента обнародовал две публикации относительно выступления

Напомним, Зеленский выступил на форуме интернет-деятелей вскоре после инаугурации. Тогда же он анонсировал создание "государства в смартфоне".

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