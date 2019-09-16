"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
ГлавнаяПолитика

Апелляционный суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина"

Решение о продлении и переоформлении лицензии Нацсовет будет рассматривать в ближайшее время.

Апелляционный суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина"
Фото: tv.112.ua

Шестой апелляционный суд снял запрет для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на решения по продлению или аннулированию лицензии телеканала "112 Украина". Таким образом суд отклонил апелляцию телеканала, сообщил адвокат Василий Сметана.

"Решение вступает в силу. Конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии", - сказал юрист. Сметана также высказал предположение, что теперь Нацсовет "скорее всего, откажет" в переоформлении лицензии.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

Под брендом "112 канал" скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ".

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также