Апелляционный суд разрешил Нацсовету не продлевать лицензию телеканала "112 Украина"

Решение о продлении и переоформлении лицензии Нацсовет будет рассматривать в ближайшее время.

Шестой апелляционный суд снял запрет для Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на решения по продлению или аннулированию лицензии телеканала "112 Украина". Таким образом суд отклонил апелляцию телеканала, сообщил адвокат Василий Сметана.

"Решение вступает в силу. Конечно же, мы будем использовать все средства защиты, предусмотренные законом, но решение уже, скажем так, будет действовать таким образом, как и задумано регулятором, а именно будет рассмотрен вопрос продления лицензии", - сказал юрист. Сметана также высказал предположение, что теперь Нацсовет "скорее всего, откажет" в переоформлении лицензии.

Напомним, в августе Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала из-за намерения показать пропагандистский фильм Оливера Стоуна "Нерасказанная история Украины" о "гражданском конфликте на Донбассе". После скандала показ фильма отменили, но проверка состоялась. В начале сентября под зданием Нацсовета подрались сторонники и противники телеканала.

Под брендом "112 канал" скрываются шесть телерадиокомпаний: ТРК "112 ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер-ТВ", "Новый формат", "Ариадна-ТВ", "Лидер-ТВ".

На одну из них записана спутниковая лицензия канала. Пять других телекомпаний в 2011 году победили в конкурсе на места в цифровом мультиплексе МХ-5, предназначенном для региональных и местных вещателей. Впоследствии эти компании сменили владельцев, и вместо пяти отдельных региональных телеканалов на их частотах запустился де-факто общенациональный канал "112 Украина".