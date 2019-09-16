Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
ГлавнаяПолитика

Списки удерживаемых в ОРДЛО ведет СБУ, - Денисова

Денисова забрала около 500 осужденных граждан из ОРДЛО.

Списки удерживаемых в ОРДЛО ведет СБУ, - Денисова
Фото: Макс Левин

Списки граждан Украины, которые незаконно удерживаются на неподконтрольной территории Украины, ведет Служба безопасности Украины. Об этом заявила в интервью LB.ua Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Эти списки ведет СБУ. Я только забираю граждан Украины, которые отбыли сроки наказания на неподконтрольной территории. Опять, кстати, буду ехать 12 сентября (интервью было записано 9 сентября – LB.ua) забирать 54 человека. В целом мы забрали около 500 осужденных граждан, 105 – уже на свободе. Им пересчитали срок наказания по "закону Савченко", - сказала Денисова.

"Сотни могут быть", - допустила она, отвечая на вопрос, сколько приблизительно может быть тех, кто удерживается на неподконтрольной территории.

Денисова также уточнила, что в России и Крыму находятся еще 113 украинцев. "52 человека – в Крыму и 61 – в Российской Федерации", - добавила она.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также