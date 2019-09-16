Миграционная служба организовала выезд мобильныого пункта к местам, где лечатся освобожденные.

Военные моряки и политзаключенные, освобожденные из РФ 7 сентября, получили новые паспорта гражданина Украины в форме ID-карточки и загранпаспорта. Об этом сообщила миграционная служба.

«Для удобства и оперативности оформления новых документов Государственная миграционная служба Украины организовала с помощью Центра обслуживания граждан «Паспортный сервис» выезд мобильного пункта к местам, где освобождены украинцы находятся на лечении», - сказано в сообщении.

Фото: dmsu.gov.ua

Кроме того, оперативности процесса оформления паспортов поспособствовало сотрудничество с Государственной налоговой службой, которая помогла получить регистрационные номера учетной карточки налогоплательщика, а также взаимодействие с омбудсменом Людмилой Денисовой.

Напомним, 7 сентября в Украину вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории Российской Федерации. Среди них было 11 политзаключенных и 24 моряка, задержанные при захвате украинских кораблей в Керченском проливе.