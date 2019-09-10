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Моряков и Эдема Бекирова отпустили под личное обязательство Денисовой

Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами.

Моряков и Эдема Бекирова отпустили под личное обязательство Денисовой
Фото: Андрей Гудзенко

Омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что десять освобожденных политзаключенных 7 сентября были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным, а Эдем Бекиров и 24 моряка – под ее личное обязательство. Об этом она рассказала в эфире передачи "Сниданок 1+1".

"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один - Бекиров - освобожден под личное обязательство и 24 моряка были освобождены под личное обязательство моё как человека, заслуживающего доверие согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - сказала Денисова.

Напомним, по данными уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой, Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

9 сентября сообщалось, что украинские власти продолжают переговоры о следующем обмене заключенными с Россией, однако раскрывать детали диалога сейчас не стоит.

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