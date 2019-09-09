Свадьбу планируют только на следующее лето, ведь невеста несовершеннолетняя.

Самый молодой экс-пленник Кремля матрос катера "Бердянск" Андрей Эйдер, освобожденный 7 сентября, прямо в госпитале сделал предложение своей девушке.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Романтический сюрприз для влюбленных готовила вся семья моряка. Кольцо с бриллиантами парень попросил купить своих родителей через адвоката за четыре дня до освобождения. И родня выбор Андрея поддержала, ведь встречается пара три года", - говорится в сообщении.

Правда, свадьбу планируют только на следующее лето, потому что невеста несовершеннолетняя. Андрею 19 лет, а невесте Марине – 17.

Напомним, 26 июня украинский военнопленный моряк Виктор Беспальченко женился на своей невесте Татьяне. Пару расписали в московском СИЗО "Лефортово".

Ранее в Минобороны сообщили, что состояние здоровья освобожденных украинских моряков удовлетворительное. Они проходят медико-психологическую реабилитацию в военном клиническом госпитале. Им оказывают помощь психологи и военный капеллан.