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С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях среди ВСУ не сообщается.

С начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала суток российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенного минскими договоренностями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрела: неподалеку Водяного из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого из крупнокалиберных пулеметов; в районе Авдеевки из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили один обстрел - неподалеку Зайцево из минометов калибра 82 мм.

О потерях среди ВСУ не сообщается.

Напомним, в воскресенье, 8 сентября, на Донбассе получил травму украинский военный.

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