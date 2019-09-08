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Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

О потерях не сообщается.

Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"В течение дня противник обстреливал наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" из запрещенного минскими соглашениями оружия", - отмечается в сообщении.

Враг обстрелял позиции украинских военных вблизи Гранитного, неподалеку Красногоровки, около Верхнеторецкого, дважды - неподалеку Николаевки, а также в районе Авдеевки.

О потерях в вечерней сводке информации нет.

Напомним, накануне на Донбассе произошло 14 обстрелов, обошлось без потерь.

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