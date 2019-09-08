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Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев

Никто из бывших пленников Кремля не требует интенсивной терапии.

Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Фото: KP.UA

В "Феофании" рассказали, что 11 освобожденным из российского плена украинцам уже поставили диагнозы. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

По словам заместителя главного врача Андрея Строканя, для каждого требуется индивидуальное лечение. Однако никто из них не требует интенсивной терапии.

Врач рассказал, что бывшим пленникам нужно прежде всего физическое лечение, а также спокойствие чтобы психологически отойти от пережитого. По словам медика, все они настроены позитивно.

"Очень понравился один пациент. Он очень благодарен, что на данный момент уже в Украине и за помощь, которую ему предоставили. Все пациенты без исключения, даже те, которые на данный момент не хотят проходить, а хотят побыть с родственниками, все они соглашаются на то, что в ближайшем периоде будут обследованы. Ближайший период - это понедельник ", - рассказал врач.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35. Из российского плена вернулись 11 политзаключенных и 24 захваченных моряка. Некоторые из них находились в России с 2014 года. 

После встречи в аэропорту их отвезли на медосмотр, бывших политузников – в "Феофанию", моряков - в центральный военный госпиталь (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" Минобороны Украины). Как сообщалось, им предстоит пройти реабилитацию.

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