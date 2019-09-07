Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Президенты "довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером России Владимиром Путиным после состоявшегося обмена пленными.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Стороны подчеркнули, что довольны результатом выполнения договоренностей в рамках первого этапа на пути к нормализации диалога. Также президенты двух стран договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в нормандской формате. Кроме того, речь шла о дальнейших шагах в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что разговор инициировал Зеленский.

"Акцентирован прежде всего гуманитарный аспект этой акции, имеющей большое значение для нормализации и оздоровления двусторонних отношений. При обсуждении проблематики внутриукраинского урегулирования подчеркнута важность соблюдения режима прекращения огня, а также последовательного разведения сил и средств на линии соприкосновения противоборствующих сторон", - сообщили в пресс-службе Путина.

Напомним, сегодня, 7 сентября, между Украиной и РФ состоялся обмен в формате 35 на 35.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.