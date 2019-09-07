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​В МИД РФ назвали обмен пленными "позитивным сигналом" и хотят, чтобы Украина отменила "блокаду" и платила пенсии в ОРДЛО

"В отличие от своих предшественников, администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам".

​В МИД РФ назвали обмен пленными "позитивным сигналом" и хотят, чтобы Украина отменила "блокаду" и платила пенсии в ОРДЛО
Здание МИД РФ в Москве
Фото: EPA/UPG

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало обмен пленными с Украиной, назвав его "позитивным сигналом, за которым должны пойти другие важные шаги".

Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений", - заявляют в МИДе.

Подчеркивается, что достичь договоренности об обмене "стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами РФ и Украины".

"В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам. Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата». Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на юго-востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий", - отмечается в заявлении.

Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными

"Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с РФ", - добавили в российском МИДе.

Напомним, сегодня в Украину из России вернулись 24 захваченных в Керченском проливе моряка и 11 политзаключенных. Некоторые из них находились в России с 2014 года.

Украина в рамках обмена пленными отдала России 35 заключенных, минимум 30 из которых являются гражданами Украины.

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