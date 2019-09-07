Президент Евросовета призвал Россию освободить всех политзаключенных

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал власти Российской Федерации освободить всех политических заключенных.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Наконец! Освобождение Олега Сенцова и украинских моряков наполняет меня чувством облегчения. Я продолжаю призывать Россию освободить всех политических заключенных и уважать территориальную целостность Украины", - заявил Туск.

Он ткаже прикрепил свой "твит" от 6 июня 2018 года, в котором он напомнил, что Европейская киноакадемия выступила с открытым письмом с требованием освободить Сенцова. Это письмо подписали многие европейские режиссеры и киноинституции.

"Европейская киноакадемия обратилась ко мне по поводу осужденного на политическом процессе в России на 20 лет тюрьмы украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который 22 дня держит голодову. Я прошу Евросоюз и G7 поддержать призыв. Наша солидарность может спасти ему жизнь", - писал Туск.

Нарешті! Звільнення Олега #Сенцова та українських моряків сповнює мене почуттям полегшення. Я продовжую закликати Росію звільнити усіх політичних в’язнів та поважати територіальну цілісність України https://t.co/qp5HpRQEDE — Donald Tusk (@eucopresident) September 7, 2019

Напомним, сегодня, 7 сентября, в Украину в рамках обмена вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории РФ. Подробнее читайте в материале LB.ua "В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки".

Свои поздравления Украине выразили в посольстве США, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии. Президент США Дональд Трамп назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру". Канцлер Германии Ангела Меркель назвала обмен "обнадеживающим знаком".

По состоянию на февраль 2019 года, согласно данным украинского МИДа, Россия удерживала более 70 граждан Украины.