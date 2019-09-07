Меркель назвала обмен между Украиной и РФ "обнадеживающим знаком"

По мнению канцлера Германии, есть смысл и далее "усиленно работать над реализацией Минских договоренностей".

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала обмен заключенными между Украиной и Россией, сказав, что это "обнадеживающий знак".

Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.

"Обмен заключенными между Россией и Украиной является знаком, подающим надежду. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь могут отправиться домой", - написала она в Twitter.

Меркель также отметила, что есть смысл и далее усиленно работать над реализацией Минских договоренностей и правительство Германии к этому готово.

Напомним, сегодня, 7 сентября, в Украину в рамках обмена вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру". Также поздравления выразили в посольстве США в Украине, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии.

По данным украинского МИДа, по состоянию на февраль 2019 года Россия удерживала более 70 граждан Украины.