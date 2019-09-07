Меркель назвала обмен между Украиной и РФ "обнадеживающим знаком"

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала обмен заключенными между Украиной и Россией, сказав, что это "обнадеживающий знак".
Об этом сообщила пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт.
"Обмен заключенными между Россией и Украиной является знаком, подающим надежду. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь могут отправиться домой", - написала она в Twitter.
Меркель также отметила, что есть смысл и далее усиленно работать над реализацией Минских договоренностей и правительство Германии к этому готово.
"Ein hoffnungsvolles Zeichen" - Kanzlerin #Merkel zum jüngsten #Gefangenenaustausch zwischen #Russland und der #Ukraine. pic.twitter.com/sCAI1ODsuq— Steffen Seibert (@RegSprecher) September 7, 2019
Напомним, сегодня, 7 сентября, в Украину в рамках обмена вернулись 35 украинцев, незаконно удерживаемых на территории России. Президент США Дональд Трамп назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру". Также поздравления выразили в посольстве США в Украине, послы стран Большой семерки, спикер Совета Европы, крупнейшая в Европарламенте группа Европейской народной партии, а также министр иностранных дел Латвии.
По данным украинского МИДа, по состоянию на февраль 2019 года Россия удерживала более 70 граждан Украины.