Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ

Спецпредставитель Госдепа по Украине рассчитывает, что это станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что обмен удержанными лицами между Россией и Украиной станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей", - написал Волкер.

Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) September 7, 2019

Ранее Волкер также заявлял, что если обмен состоится, это будет результатом прямого взаимодействия президентов Украины и России.

Напомним, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35. Домой вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. А также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Артур и Евгений Пановы, Эдем Бекиров. Некоторые из политузников находились в российском плену около пять лет.

Президент США выразил поздравления обеим странам и назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру".

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована ней Крыму.