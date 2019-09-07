"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
"Заборонений": фильм про Василя Стуса, не достойный своего героя
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Зеленский рассказал, как организовали обмен пленными
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Боевика Цемаха достали из Снежного ценой жизни разведчика Александра Колодяжного
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Семья нового премьера Гончарука задолжала 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
Аваков прокомментировал выдачу Цемаха России
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
В Россию в рамках обмена выехали минимум 30 граждан Украины
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
Порошенко об освобождении украинцев: простых и линейных решений здесь не бывает
ГлавнаяПолитика

Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ

Спецпредставитель Госдепа по Украине рассчитывает, что это станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Волкер надеется на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ
Курт Волкер
Фото: 24 tv

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер выразил надежду, что обмен удержанными лицами между Россией и Украиной станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Очень приятно видеть возвращение домой украинских моряков и обмен пленными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейшего обмена заключенными, возобновления прекращения огня и продвижения к полному выполнению Минских договоренностей", - написал Волкер.

Ранее Волкер также заявлял, что если обмен состоится, это будет результатом прямого взаимодействия президентов Украины и России.

Напомним, сегодня, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией по формуле 35 на 35. Домой вернулись 24 украинских моряка, захваченных Россией в ноябре 2018 года. А также 11 политзаключенных: Олег Сенцов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Артур и Евгений Пановы, Эдем Бекиров. Некоторые из политузников находились в российском плену около пять лет.

Президент США выразил поздравления обеим странам и назвал обмен пленными "гигантским шагом к миру".

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексирована ней Крыму.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также