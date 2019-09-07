В Черниговской области при перемещении военной техники погиб военнослужащий

Сегодня, 7 сентября, в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий оперативного командования "Север".

Об этом сообщается на странице ОК "Север" в фейсбуке.

"При перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования "Север". По поводу трагического случая командование ОК "Север" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Вечная и светлая память защитнику Украины", - говорится в сообщении.

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Сведения внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований.