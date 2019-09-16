В Белгород-Днестровском районе Одесской области столкнулись две маршрутки с пассажирами.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В результате ДТП пострадали 19 человек. Их с телесными повреждениями доставили в больницу. Количество пострадавших уточняется.

Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другой маршруткой.

Сейчас на месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают обстоятельства ДТП. Также решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса.

Фото: od.npu.gov.ua

Напомним, в Николаевской области в ДТП с участием трех машин погибли два человека, четверо пострадали.