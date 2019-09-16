В Николаевской области в ДТП с участием трех машин погибли два человека, четверо пострадали

44-летний водитель Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

В результате лобового столкновения трех автомобилей на трассе "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области погибли два человека, еще четверо были госпитализированы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"В результате автоаварии пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet: две женщины 44-х и 34-х лет погибли на месте происшествия, водитель, его 18-летний сын и малолетняя дочь, а также 33-летний мужчина, с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

ДТП произошло 15 сентября около 20:15. По предварительным данным, 44-летний водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla под управлением жителей Николаева 43-х и 55-ти лет.

Водители автомобилей Toyota не пострадали.

Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) УК Украины.

Следственные действия продолжаются. Назначен ряд соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее на трассе Киев-Одесса ограничивали движение из-за перевернувшегося бензовоза.