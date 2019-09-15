Возле Ровно вечером 14 сентября загорелась свалку. Об этом сообщили в ГосЧС.

Информация о возгорании на полигоне твердых и бытовых отходов вблизи села Бармаки поступила спасателями в 19.30.

"25 сотрудников ГосЧС с привлечением спасательной спецтехники тушили пожар на площади около 150 кв.м", - говорится в сообщении.

Пожар тушили в течение семи часов.

Жертв и пострадавших нет.

Сообщается, что на понедельник запланировано экстренное заседание городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пожарной безопасности на свалке и недопущения подобных случаев в будущем.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Напомним, ранее в Прилуках загорелась мусорная свалка. Огень уничтожил мусор на площади около 1 га.