Боевики 14 раз открывали огонь на Донбассе в субботу

Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было.

В субботу, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды неподалеку Новотроицкого, трижды вблизи Водяного, неподалеку Каменки, Богдановки, Лебединского и Опытного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил: дважды в районе Пивденного, неподалеку Новолуганского, Новотошковского и Гладосово.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня: вблизи Авдеевки, Новогнатовки, в районе Зайцевого и Новолуганского.

Напомним, 14 сентября умер военный Максим Кондратюк, который был ранены 10 сентября во время выполнения боевого задания. 13 сентября в зоне ООС были ранены восемь военнослужащих, один из них - умер.