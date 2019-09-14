Полной амнистии для боевиков на Донбассе нынешняя дипломатия не рассматривает, - Пристайко

Глава МИД заявил, что Украина не согласится на выборы на условиях боевиков.

Украина не согласится на выборы на Донбассе на условиях боевиков. Об этом на общей пресс-конференции заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, передаёт корреспондент LB.ua.

«Мы должны подготовить эти выборы. Чтобы была договорённость об этом в Минске. Украина — едина, выборы должны состояться на всей территории государства», — заявил министр.

Пристайко заверил, что выборы возможны только на условиях Украины.

«Мы никогда не соглашались на выборы на условиях боевиков. На это не согласилась предыдущая власть. На это не согласились мы. Выборы могут пройти только на основании украинского законодательства», — подчеркнул он.

Пристайко также отметил, что «никакой полной амнистии не предполагает нынешняя дипломатия».

Присутствующий на пресс-конференции постоянный представитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер добавил: «Чтобы выборы прошли, необходима ситуация безопасности. И это не должна быть ситуация, когда Россия или ее подельники будут ее контролировать там».

Напомним, ранее глава МИД заявил, что Украина хочет провести следующие местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. При этом, по неофициальной информации, рассматривается возможность их проведения в апреле 2020 года.