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Волкер: Россия не выполняет Минские соглашения

«Только Украина в одностороннем порядке демонстрирует желание прекратить войну».

Волкер: Россия не выполняет Минские соглашения
Курт Волкер
Фото: inforesist

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия не выполняет Минские соглашения. Об этом он заявил в субботу на пресс-конференции YES в Киеве, передает корреспондент LB.ua.

«Россия не та страна, которая выполняет все Минские соглашения. Мы хотим увидеть от России что-то новое и намного больше в плане выполнения Минских соглашений», - сказал он.

Волкер также подчеркнул, что «только Украина в одностороннем порядке демонстрирует желание прекратить войну».

«Украина продолжает демонстрировать, что она успешная страна, продолжает движение к демократии. Здесь прошли честные выборы, избран президент, даны большие ожидания обеспечить реформы. Сам президент Зеленский заявил, что готов идти на риски для выполнения обещаний», - добавил Волкер.

Также, с его слов, важно снижение газовой зависимости Украины от России. Он напомнил, что Украина уже не закупает газ напрямую у России. Но это не снимает угрозы, учитывая намерения России заключить новый газовый контракт с Украиной.

«Россия хочет давить на Украину в газовых переговорах. Но эта угроза все меньше и меньше. Не думаю, что такая угроза будет в январе», - прогнозирует Волкер.

Напомним, ранее спецпредставитель выразил надежду на дальнейший обмен пленными между Украиной и РФ. Волкер рассчитывает, что это станет толчком для прекращения огня на Донбассе и выполнения Минских соглашений.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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