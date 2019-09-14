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Гончарук заявил о необходимости сосуществования с Россией

"Мы думаем, что лучший ответ агрессору - наш собственный успех".

Гончарук заявил о необходимости сосуществования с Россией
Фото: YES © 2019

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что несмотря на то, что Россия - агрессор, с ней нужно искать способ сосуществования.

Такое заявление он сделал на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве.

"Единственное, что я могу сказать, что лично для меня Россия - агрессор. Но это никак не отменяет того, что Россия - наш самый большой сосед. Просто нужно осознать, как сосуществовать с этой страной в будущем", - сказал премьер-министр Украины.

Он отметил, что не может обсуждать сценарии противодействии российской агрессии, но со стороны правительства лучшим ответом, по его мнению, будет создание условий для быстрого экономического роста.

"Мы намерены быть очень прагматичными. Мы думаем, что лучший ответ агрессору - наш собственный успех. Мы как правительство точно будет концентрироваться на том, чтобы сделать Украину максимально успешной страной, - это наш асимметричный ответ любой агрессии", - сказал он.

Напомним, глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о наметившейся оттепели в отношениях с Россией.

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