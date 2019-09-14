На Донбассе боевики пять раз нарушили режим тишины с начала суток

Информации о потерях нет.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице ООС в фейсбуке.

Боевики совершили один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Новотроицкого по направлению Докучаевска. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрелы позиций Объединенных сил: у Новолуганского, вблизи Новотошковского и дважды в районе Пивденного.

Напомним, в пятницу, 13 сентября, боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня, восемь военных получили ранения, один из них - погиб.