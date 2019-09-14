При строительстве железнодорожного подхода к Керченскому мосту погиб рабочий

В железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту в пятницу, 13 сентября, произошел обвал. Под завалами оказались два человека, один из которых вскоре погиб. Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на местные СМИ.

Гибель рабочего в тоннеле подтвердила фирма-застройщик.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одному из пострадавших удалось спастись.

Официальных сообщений о случившемся на сайтах так называемых МЧС, МВД и Минздрава аннексированного Крыма нет.

Напомним, Россия начала укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма в апреле этого года. Летом 2018 года строительство железнодорожного сообщения начали в Краснодарском крае. Оккупанты сообщали, что железная дорога по мосту и подходы к ней заработает в декабре 2019 года.

Движение по мосту открыли в мае 2018 года. Осенью Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках. Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.