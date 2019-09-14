Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
Павел Гриб объяснил, почему не поздоровался с Зеленским
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
В работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Уляна Супрун: "Я подала руку Зеленському і сказала: “Доктор Смерть. Але це смерть совєцької медицини"
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Зеленский сыграл в пародии "Квартала 95" на форуме YES
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский: я не могу появляться там, где есть Зеленский (видео)
Коломойский хочет долю в Приватбанке
Коломойский хочет долю в Приватбанке
Первый бунт на корабле «слуг»
Первый бунт на корабле «слуг»
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
"Слуга народа" намерена провести местные выборы в апреле 2020, - источник
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

При строительстве железнодорожного подхода к Керченскому мосту погиб рабочий

Одному из пострадавших удалось спастись.

При строительстве железнодорожного подхода к Керченскому мосту погиб рабочий
Фото: МОСТ

В железнодорожном тоннеле на подъездах к Керченскому мосту в пятницу, 13 сентября, произошел обвал. Под завалами оказались два человека, один из которых вскоре погиб. Об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на местные СМИ. 

Гибель рабочего в тоннеле подтвердила фирма-застройщик.

"По факту гибели рабочего 13 сентября на площадке строительства керченского ж/д подхода уполномоченными структурами проводится проверка. С родственниками погибшего сотрудника связались, им будет оказана вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что одному из пострадавших удалось спастись.

Официальных сообщений о случившемся на сайтах так называемых МЧС, МВД и Минздрава аннексированного Крыма нет.

Напомним, Россия начала укладывать рельсы на мосту через Керченский пролив со стороны оккупированного Крыма в апреле этого года. Летом 2018 года строительство железнодорожного сообщения начали в Краснодарском крае. Оккупанты сообщали, что железная дорога по мосту и подходы к ней заработает в декабре 2019 года.

Движение по мосту открыли в мае 2018 года. Осенью Министерство по делам временно оккупированных территорий сообщило о заметном смещении моста на нескольких участках. Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что Керченский мост могут разрушить подводные течения и движение льда из Азовского моря в Керченский пролив. 

О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Украина проводит экологическую экспертизу относительно строительства Керченского моста , чтобы инициировать суд на международном уровне. Кроме того, в августе сообщалось, что Украина готовит иск к РФ в связи с убытками портов из-за Керченского моста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также