В воскресенье в Киеве без осадков, до +20 градусов

15 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +16…+22 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус.

В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +19…+21 градус.

В Сваляве без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +15…+21 градус.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+11 градусов, днем +17…+23 градуса, в Днепропетровской области +19…+24 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +16…+22 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, в Херсонской области +10…+15 градусов, днем +20…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +20…+25 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +13…+15 градусов, днем +23…+25 градусов.

14 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+22 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.