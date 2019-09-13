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В субботу в Киеве похолодает до +22 градусов

Ночью и утром возможен небольшой дождь.

В субботу в Киеве похолодает до +22 градусов
Фото: EPA/UPG

14 сентября в Киеве переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +20…+22 градуса.

На западе Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +9…+14 градусов, днем +12…+17 градусов.В Моршине ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Трускавце ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +13…+15 градусов, днем +18…+20 градусов.

В Сваляве ночью и утром местами небольшой дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +20…+22 градуса.

На севере Украины переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +17…+23 градуса.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +17…+23 градуса, в Днепропетровской области +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Харьковской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Одесской области +13…+18 градусов, днем +23…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов.В Ялте без осадков. Температура ночью +15…+17 градусов, днем +25…+27 градусов.

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