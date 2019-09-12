В пятницу в Киеве до +27, без осадков

В пятницу, 13 сентября, в Киеве небольшая облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +20…+27 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины небольшая облачность, без осадков, ветер западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+12 градусов, днем +22…+28 градусов.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью +7…+14 градусов, днем +24…+29 градусов.

На востоке Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +22…+28 градусов.

На юге Украины ясно, без осадков, ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +25…+30 градусов.

В Крыму ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +25…+30 градусов.

12 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +19...+23 градуса; в Днепре возле Киева +20 градусов.