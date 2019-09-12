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В Киеве появилась спецтехника для мытья мусорных контейнеров

Для мытья одного контейнера достаточно 2-3 минут, за сутки машина может мыть до 30 баков.

В Киеве с 11 сентября начала работать специальная техника для мытья мусорных контейнеров объемом 1,1 куб. м. Об этом сообщается на сайте Киевской горадминистрации.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

Для мытья одного контейнера достаточно 2-3 минут, за сутки машина может мыть до 30 баков. Спецмашины для мытья запущены в работу коммунальным предприятием "Киевкоммунсервис". Смысл подобной техники в том, чтобы улучшить санитарное состояние на улицах города.

Фото: kyivcity.gov.ua

"Нам часто поступают замечания относительно грязных контейнеров, особенно сейчас, когда доля органики в мусоре увеличивается за счет овощей, арбузов и др. Поэтому с помощью новой техники мы заботимся о чистоте, ведь контейнеры моются специальным химическим раствором", - отметил замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Фото: kyivcity.gov.ua

Кроме того, Пантелеев продолжает инспекции контейнеров для раздельного сбора.

Фото: kyivcity.gov.ua
Фото: kyivcity.gov.ua

"Мы сегодня проверили наличие и регулярность вывоза мусора на ул. Довнар-Запольского. Есть замечания, ведь видим перенакопление в сетках для раздельного сбора и отсутствие маркировки. Перевозчики будут исправлять эти недостатки уже в ближайшие дни", - сказал чиновник.

Напомним, в конце июля в столице установили 2,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора: для пластика, бумаги и стекла.

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