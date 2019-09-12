В Луганской области задержали водителя "ЛНР", который хотел открыть визу в Балтику и начать жизнь "с чистого листа"

В Луганской области правоохранители задержали бывшего боевика "ЛНР", который направлялся в Харьков.

Об этом сообщается на сайте полиции.

Отмечается, что во время проверки документов у пассажиров автобуса полицейские обнаружили 35-летнего жителя г. Хрустальный (бывший г. Красный Луч), который по оперативной информации значился, как участник незаконного вооруженного формирования так называемой "ЛНР".

"Мужчина направлялся в Харьков, чтобы открыть визу в Балтику и начать жизнь "с чистого листа", - отметили в полиции.

Задержанный рассказал оперативникам, что в конце ноября 2014 года он вступил в ряды 4-й отдельной мотострелковой бригады "народной милиции "ЛНР", где работал водителем. В его обязанности входил перегон военной техники с территории РФ на временно оккупированную территорию Луганской области.

За свою "службу" мужчина сначала получал зарплату в размере $300, а впоследствии 15 тыс. российских рублей. Он рассказал, что из-за плохого отношения командиров к подчиненным он покинул ряды боевиков.

В отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в сентябре Артемовский городской суд Донецкой области во второй раз приговорил к 15 годам тюрьмы танкиста батальона террористов "Август", гражданина РФ Руслана Гаджиева, который воевал за "ЛНР".