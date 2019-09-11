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Дочь погибшей в пожаре в "Токио стар" иностранки требует $1 млн компенсации

Одна из десяти погибших - австралийка Стелла Сойфер.

Дочь погибшей в пожаре в "Токио стар" иностранки требует $1 млн компенсации
Фото: od.dsns.gov.ua

Дочь австралийки, которая погибла во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", потребовала от владельца отеля выплату в размере 1 млн долларов.

Об этом говорится в постановлении Киевского районного суда Одессы, передают Украинские Новости.

Так, сообщается, что женщина хочет компенсации за материальный и моральный ущерб.

Согласно данным адвоката потерпевшей Юлии Нестеровой, истцом выступает дочь австралийки Стеллы Сойфер, одной из девяти погибших в пожаре. Она просит суд удовлетворить ходатайство и взыскать с владельца отеля "Токио Стар" 628 тысяч гривен материального ущерба и около 25 млн гривен - морального.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.

Суд отправил владельца одесской гостиницы "Токио Стар" в СИЗО без права залога. Кроме Вадима Черного, по делу о пожаре задержаны еще три человека.

В начале сентября прокуратура сообщила о подозрении второму владельцу отеля "Токио Стар". Подозреваемый скрывается от органа досудебного расследования, поэтому было подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о разрешении на его задержание.

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