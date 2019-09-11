Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Батько Андрія Богдана: "Країну лякали, що він — адвокат Коломойського. А це означає, що він — хороший адвокат"
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Зеленский в Офисе президента обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Импичмент с поклоном. ВР усложнила процедуру отстранения президента
Лицемерие
Лицемерие
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
В Раде поймали первого "кнопкодава"
В Раде поймали первого "кнопкодава"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

СБУ задержала сотрудников "Укргаздобычи" по подозрению в присвоении денег

Подозревают, что чиновники присваивали деньги, предназначенные для утилизации отходов бурения.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Сотрудники СБУ в Полтавской области задержали работников государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по подозрению в присвоении денег при утилизации отходов бурения. Об этом сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

Установлено, что группа задержанных создала схему получения неправомерной выгоды по согласованному механизму с менеджментом "Укргаздобычи". Злоумышленники присваивали деньги при выполнении договоров по утилизации отходов бурения в Полтавской области.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Досудебное расследование выяснило, что фактическая утилизация отходов бурения не производилась. Во время их хранения не были соблюдены необходимые экологические требования, что привело к загрязнению окружающей среды. При вывозе бурового шлама происходила подмена сопроводительных документов, поэтому на полигоне бытовых отходов он хранился как безопасное вещество.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Отмечается, что отходы бурения относятся к особо опасным и требуют специальной процедуры захоронения и утилизации.

Правоохранители обыскали дома фигурантов дела в Киеве, Полтаве, Днепре и Кременчуге.Они изъяли документы и электронные носители информации, подтверждающие проведение сделки.

На данный момент на подозреваемых открыли уголовные дела по по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Следственные действия продолжаются.

Фото: facebook/Державне бюро розслідувань

Напомним, Киевская прокуратура направила в суд обвинительный акт по отношению экс-бухгалтера Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова за то, что она семь лет получала зарплату несуществующего работника.

Женщина внесла сведения про него в программу для автоматизированного расчета зарплаты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также