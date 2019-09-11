Боевики ОРДЛО продолжают минировать "серую зону", - ИнформНапалм

Согласно отчетам СММ ОБСЕ, российско-оккупационные войска на Донбассе продолжают минировать оккупированные территории и "серую" зону в то время, как украинская сторона разминируют подконтрольные правительству территории. Об этом сообщает организация InformNapalm по результатам анализа отчетов миссии.

СММ зафиксировала 132 противотанкових мины на территории разрушенного Международного аэропорта в Донецке, мины на дороге восточнее н п. Новая Марьевка, мины к северу от блокпоста вооруженных формирований в районе Золотого, противотанковые мины (TM-62) на обочине дороги возле блокпоста вооруженных формирований на северной окраине н. п. Докучаевск, противотанкови мины ориентировочно в 2 км к юго-западу от р. п. Нижнее Лозовое, привотанкови мины поперек автодороги на восток и северо-восток от р. п. Веселая Гора.

Боевики продолжают формировать новые траншеи в полях на запад и юго-запад от населенного пункта Калиново-Борщеватое. Вооруженные формирования оккупационных российских войск оборудуют новое укрепление у Станицы Луганской. Миссия ОБСЕ отметила, что синий кунг с надписью ЦСКК, доставлен 25 августа в мосту, обложили мешками с песком.

По информации InformNapalm, за последнюю неделю на линии соприкосновения на неподконтрольной правительству территории Миссия ОСБЕ фиксировала один зенитный ракетный комплекс (9К33 «Оса»), 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град », 122 мм) у населенного пункта Хрустальный, один танк (вероятно, T-64) вблизи населенного пункта Новогригорьевка, два миномета (2Б11« Сани », 120 мм) и 30 ящиков для боеприпасов в траншеи на северо-восток от населенного пункта Сентяновка ( 27 августа).

В "Инфонапалме" отмечают, что в отчетах ОБСЕ сократился объем информации о нарушениях на неподконтрольной территории, в отчетах больше внимания уделяется действиям украинских военных. Это связывают с тем, что среди наблюдателей нет ни одного представителя Украины, тогда как Россия представлена 35 наблюдателям.

Напомним, на прошлой неделе наблюдатели ОБСЕ предоставляли людям в гражданском и боевикам возможность наблюдать за монитором беспилотника, патрулировавшего позиции украинской армии.