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На выезде из Крыма сдался бывший боевик "ДНР"

Мужчина разочаровался в идеях "русского мира".

На выезде из Крыма сдался бывший боевик "ДНР"

Вчера, 10 сентября пограничникам Азово-Черноморского регионального управления на выезде из Крыма сдался бывший боевик "ДНР" с позывным «Коршун». Обэтом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Мужчина сдался на контрольном пункте въезда-выезда «Чонгар» в Крыму.

Во время фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что 35-летний боевик с позывным «Коршун» подозревается в участии в боевых действиях против ВСУ на востоке Украины и находится в розыске.

Установлено, что мужчина в 2014 году, по указанию российских кураторов, активно участвовал в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, кроме того находился в составе «русской православной армии», и служил на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицкого.

Со временем «Коршун» разочаровался в идеях «русского мира» и уехал на заработки в Россию.

Задержанного боевика пограничники передали сотрудникам Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, в конце августа один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский признался, что в 2014 году он отдавал приказ "обстреливать Ясиноватую реактивными снарядами". По его словам, на такой шаг он пошел, чтобы заставить Вооруженные силы Украины оставить город.

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