Пожарные работают на месте ЧП с 14 часов дня.

В аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного управления ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Пожар начался около двух часов дня, фактически горит незаконная свалка мусора на территори Гнединского сельского совета, что неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Видео пожара опубликовал местный паблик "Борисполь" в Инстаграмме.

Площадь пожара составила около 2 га, на месте работают 19 спасателей и 5 единиц техники, а также два водовоза.

Аэропорт не сообщал об изменениях в графике полетов, информации о пострадавших на данный момент нет. По состоянию на 18:30 ликвидация пожара продолжалась.