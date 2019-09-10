Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Голова Верховного Суду: "Навантаження на суддів – непомірне. Ми отримуємо в середньому 360 справ щодня"
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Колобов в конце августа прилетал в Украину
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Рада со скандалом приняла закон об импичменте (обновлено)
Лицемерие
Лицемерие
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Натан Щаранский: «В Украине все сводится к тому, оправдал ли президент ожидания или нет»
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Рябошапка анонсировал снятие неприкосновенности с отдельных депутатов
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Возле взлетной полосы "Борисполя" загорелась незаконная свалка мусора

Пожарные работают на месте ЧП с 14 часов дня.

В аэропорту "Борисполь" вспыхнул масштабный пожар. Об этом сообщает пресс-служба Киевского областного управления ГосЧС.

Фото: ГосЧС

Пожар начался около двух часов дня, фактически горит незаконная свалка мусора на территори Гнединского сельского совета, что неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Видео пожара опубликовал местный паблик "Борисполь" в Инстаграмме.

Площадь пожара составила около 2 га, на месте работают 19 спасателей и 5 единиц техники, а также два водовоза.

Аэропорт не сообщал об изменениях в графике полетов, информации о пострадавших на данный момент нет. По состоянию на 18:30 ликвидация пожара продолжалась.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также