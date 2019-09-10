Офис образовательного омбудсмена назвал сроки начала полноценной работы

Фото: прес-служба Міністерства освіти та науки України

Омбудсмен по образованию Сергей Горбачев и его офис начнут полноценную работу в начале ноября. Встречи с министром образования Анной Новосад омбудсмен будет проводить ежемесячно. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Минобразования.

"Было бы хорошо, если бы вы раз в две недели присылали нам агрегированный массив типичных вопросов, которые вам поступают. Мы бы тогда смогли найти новый подход к решению этих проблем, давать разъяснения", - отметила глава Минобразования.

Фото: прес-служба Міністерства освіти та науки України

Омбудсмен отметил, что его офис планирует ежемесячно делать аналитику по обращениям граждан. До ноября сотрудники офиса должны разработать много внутренних процедур и алгоритмов работы с обращениями граждан.

"Мы сейчас двигаемся по запланированному графику, соблюдая все сроки. В частности, утверждаем штатное расписание. У нас будет пять человек в юридическом отделе, будет сектор работы с обращениями, сектор нормативно-правовой работы. Мы уже начали работу над предложениями к проекту закона "О среднем образовании", - рассказал Горбачев.

Фото: прес-служба Міністерства освіти та науки України

Омбудсмен также рассказал о совместном проекте с Нацполицией, которая предлагает разработать меморандум о сотрудничестве между омбудсменом и полицией или ювенальной превенцией.

Напомним, в августе Кабинет министров Украины назначил директора киевской специализированной школы №148 Сергея Горбачева на должность омбудсмена по образованию. Согласно решению правительства, Горбачеву необходимо найти и отобрать себе в офис омбудсмена 15 сотрудников.