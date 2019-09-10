6 сентября в Николаеве правоохранители задержали злоумышленников, которые продавали наркотики и психотропы в настоящих орехах. Об этом сообщается в пресс-центре Национальной полиции.

Фото: npu.gov.ua

30-летнего жителя Новой Одессы и его 20-летнего товарища из Николаева задержали прямо во время раскладки закладок в Николаеве. Злоумышленники расфасовывали наркотики и психотропы полиэтиленовые пакеты или маскировали под настоящий орех. Из Николаева мужчины должны были ехать в Новую Одессу.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, дельцы также сотрудничали с 18-летней девушкой, которая поставляла им товар для дальнейшего сбыта. Она, в свою очередь получала наркотики и психотропы партиями через интернет. Сообщницу разоблачили 8 сентября в Николаеве.

Фото: npu.gov.ua

У дельцов была квартира-склад Заводском районе Николаева, которую они специально снимали для хранения товара. Во время обысков в квартире, по месту жительства фигурантов и в автомобиле правоохранители изъяли более кг амфетамина, 150 подготовленных закладок, 150 таблеток экстази, 77 марок ЛСД, каннабис, соли, около одного килограмма прекурсоров, другие наркотические вещества, а также банковские карточки и деньги. Стоимость изъятого – более миллиона гривен.

Фото: npu.gov.ua

Кроме того, сообщница добровольно вместе правоохранителями пошла на почту и забрала посылку с рекламными наклейками и пакетами для фасовки и нарковеществами. Амфетамин находился прямо в банке с краской, которая также была в посылке.

Фото: npu.gov.ua

Задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров». Относительно девушки продолжаются процессуальные действия.

Фото: npu.gov.ua

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Жителю Новой Одессы уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 70 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

Продолжается расследование, в ходе которого полицейские устанавливают пути поступления наркотиков и психотропов подореваемым, а также всех причастных к этому преступлению.

Напомним, 5 сентября правоохранители Житомира разоблачили канал поставки наркотиков в места лишения свободы и задержали его организатора. Деятельность подозреваемого полицейские документировали несколько месяцев. За это время были зафиксированы неоднократные факты заброса пакетов с наркотиками на территорию тюрем.